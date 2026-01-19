Разбитые дома и могилы во дворах: появились кадры изуродованного оккупантами Угледара, который превратился в пустошь. Видео

От временно оккупированного Угледара в Донецкой области остались только руины. Однако несмотря на это, в остатках уцелевших домов продолжают жить 20 человек.

Об этом свидетельствуют кадры, которые появились в Telegram-канале Supernova+. До того, как в город пришел "русский мир", там проживало 15 тысяч местных жителей.

Боевые действия в Угледаре закончились осенью 2024 года. Сейчас по всему городу могилы местных, которые были убиты в результате обстрелов из-за обороны города.

Заметим, что битва за Угледар продолжалась с 14 августа 2022 года по 2 октября 2024 года, когда ВСУ были вынуждены покинуть город. Руины города заняли российские силы под командованием Рустама Мурадова. Согласно данным BBC, потери 155 и 40 бригад морской пехоты Тихоокеанского флота РФ составили более 2100 человек убитыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в оперативном командовании ВСУ "Север" показали зимние фотографии разрушенного Купянска в Харьковской области. Российская армия фактически сровняла город с землей, однако ВСУ сейчас контратакуют в уличных перестрелках, зачищая город от остатков врага, и взяли под контроль здание мэрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!