Оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с временно захваченного полуострова – ГУР

Оккупационные власти начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Накануне жителей полуострова по радио предупредили, что им необходимо готовиться к выезду – скорее всего, предупреждение касается крымчан, которые сотрудничали с оккупантами.

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Об этом 24 марта рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom. По его словам, освобождение Крыма обязательно состоится, причем в ближайшее время.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно ближайшим порой лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил представитель ГУР.

Юсов добавил, что командование РФ и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма. При этом остальных, в частности, рядовой состав армии агрессора, уверяют, что "все спокойно, все под контролем".

"Это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – заявил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты распродают недвижимость в Крыму. Жилье выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода украинских войск.

– На днях над оккупированным Крымом вновь взвился флаг Украины. Патриоты подняли его над селом Грушевка Судакского района.

– 22 марта в Крыму взломали радиостанции и запустили предупреждение о возможной эвакуации из-за угрозы атаки на Крымский мост. Оккупанты тем временем утверждают, что на оккупированном полуострове "все под контролем".

– Крымские патриоты оставили оккупантам "послание" – им посоветовали "убегать, пока есть возможность".

– 20 марта в оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Предварительно, дроны атаковали один из железнодорожных путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома и в районе военного городка.

– В ГУР сообщили, что в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. "Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – заявили в украинской разведке.

– По данным ГУР, оккупанты в Крыму создали оборонную группировку и готовятся к контрнаступлению ВСУ. Инфраструктура полуострова – в боевой готовности. Там размещены, среди прочего, около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

– В Крыму враг роет окопы по периметру населенных пунктов и даже на пляжах.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что окопы точно не помогут оккупантам. Крым – украинская земля, которая будет возвращена под контроль нашего государства.

– Генерал США Бен Ходжес считает, что Крым могут освободить до конца лета 2023 года. А с востока выбить врага можно будет уже в 2024 году или даже раньше.