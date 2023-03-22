В Крыму взломали радиостанции и запустили предупреждение о возможной эвакуации из-за возможной атаки на Крымский мост. Видео

На радиостанциях, транслирующих сигнал на территории временно оккупированного украинского Крыма с утра 22 марта звучало сообщение о возможной атаке на Крымский мост и запуске паромной переправы в случае прерывания сообщения с материковой частью государства-оккупанта. Российские захватчики заявили о взломе.

Видео дня

Оккупанты после ночной "бавовны" во временно оккупированном Севастополе и утренних сообщениях в эфире российских радиостанций уверяют, что в Крыму "все спокойно. Об этом пишут крымские паблики.

"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будет организована эвакуационная паромная переправа. Берегите себя и своих близких. Правительство Крым держит ситуацию под контролем", – гласит текст сообщения, прозвучавшего сегодня в эфире радиостанций оккупированного Россией украинского Крыма.

Захватчики сразу же заявили о взломе радиостанций.

"Несколько крымских радиостанций взломали. "Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома", — сообщил советник главы РК Крючков. Все сообщения, транслируемые в эфире, ложные", – наперебой сообщают ресурсы оккупантов.

Также захватчики заявили об "успешном отражении атаки беспилотников на Севастополь" и заговорили об "информационной атаке" Украины.

"Классическая тактика: не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь. В случае реальной опасности - сообщения будут идти по ВСЕМ каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно", – заявил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Оккупанты изо всех сил пытаются убедить крымчан, что "все спокойно".

"В Крыму и в Севастополе всё спокойно! Несколько радиоканалов взломаны Украиной, никакой эвакуации нет и никогда не будет! Доверяйте только проверенным источникам информации!" – заявляют оккупанты.

Напомним, 22 марта в Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты уже пожаловались на атаку морских дронов.

Очевидцы сообщают, что после взрывов рейд в Севастопольской бухте перекрыли. Также отмечается, что сильные взрывы были слышны с Южного и Северного молов (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн).

Оккупанты заявили о "работе ПВО". Однако в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, что происходило в Севастополе. Взрыв был такой силы, что в центре оккупированного города задрожали окна и сработали автосигнализации.

А 20 марта "бавовна" посетила оккупированный Джанкой. Зафиксированы попадания дронов-камикадзе в районе аэродрома и железной дороги.

По данным ГУР МОУ, взрывом в Джанкое уничтожены российские ракеты "Калибр НК" во время транспортировки по железной дороге.