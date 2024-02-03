'Оккупация Украины – это преступление': Дуда уточнил свою позицию относительно Крыма

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на резонанс, который вызвало его заявление относительно неуверенности в деоккупации Крыма. Он заявил, что с начала российской агрессии считает преступлением нападение на Украину и оккупацию полуострова и других украинских территорий.

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Соответствующее заявление Дуда сделал 3 февраля в соцсети X. В частности, он написал, что его отношение к российской агрессии было неизменным "с первого дня".

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", – говорится в заявлении.

Дуда также призвал не допустить победы РФ в войне и подчеркнул, что в этой борьбе должен победить свободный мир.

"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм нужно остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть Свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Kanal Zero Анджей Дуда выразил неуверенность в возможности освобождения Крыма, сказав при этом, что верит в возвращение Украиной оккупированных Донецка и Луганска. Президент Польши назвал Крым "особым местом, в том числе по историческим причинам", которое "долгое время было в руках России".

Ранее Дуда заявил, что помощь Украине следует усиливать. По его словам, без этого ВСУ будет сложно сдерживать оккупантов и освобождать захваченные ими территории.

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