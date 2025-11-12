Оккупированный Бердянск под атакой украинских дронов: сообщают о попаданиях в районе аэродрома. Фото и видео

Жители оккупированного Бердянска в Запорожской области рассказывают о серии мощных взрывов вечером 12 ноября. Взрывы прогремели в районе аэропорта, где также вспыхнул пожар.

По свидетельствам местных, незадолго до этого якобы была слышна стрельба мобильных огневых групп по перехвату беспилотных летательных аппаратов. О последней сообщил предатель, коллаборационист Владимир Рогов, которого в РФ считают главным в Запорожской области.

Никаких официальных сообщений о взрывах и последствиях атаки БПЛА нет. Однако, по словам очевидцев, взрывы были достаточно сильными, после чего в районе аэропорта начался пожар.

Интересно, что ранее партизаны оккупированной части Запорожья предупреждали о возможной атаке по соседней с Бердянском Васильевке – по местам дислокации оккупантов.

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщает о взрывах в Бердянске, однако отмечает, что места поражений требуют изучения.

Ситуация в Запорожье

Сутками ранее стало известно, что Силы обороны отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

В частности, в области временно оккупированы Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

По словам командующего ВСУ, на юге враг использует ту же тактику, что и на Покровском направлении – инфильтрация между позициями наших защитников. Причем оккупанты для этого воспользовались погодными условиями – густым туманом.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Буденновске произошла атака на химический завод ООО "Ставролен". В результате взрывов пострадали критически важные производственные установки предприятия.

