Окончание войны в Украине: Чалый указал на тревожную тенденцию "в головах" лидеров ЕС

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал украинцев готовиться к долгому конфликту с Россией. По его словам, на Западе не заинтересованы, чтобы война прекратилась в ближайшие два года.

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Дипломат объяснил, что Европа хочет лучше подготовиться, пока Украина будет отвлекать на себя Россию. Об этом политик рассказал в эфире "24 канала".

Война минимум до 2028 года

Чалый отметил, что европейские страны заинтересованы, чтобы Украина как можно дольше держала оборону. Период активных боевых действий в Украине европейцы хотят использовать, чтобы самим подготовиться к будущим конфликтам.

"По разным оценкам, это еще примерно два года. Желательно до конца 2028 года. Во многих головах в США уже 2028 год, президентские выборы 2028 года и то, что после них может что-то измениться. То есть, во всех головах уже нет 2027 года", – отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что публично могут раздаваться другие заявления, однако желания быстро остановить войну на Западе сейчас нет. Чалый отметил, что если бы российский диктатор Владимир Путин действительно отказался от захватнических позиций и начал уважать международное право, европейские партнеры были бы только рады, ведь тогда им не пришлось бы тратить огромные средства на поддержку Украины.

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"Но они понимают, и мы понимаем, что Россия этого не сделает. Поэтому они цинично, но уже не первый год говорят о долгих сроках войны. И надо признать, что их прогнозы оказались точнее наших", – заявил бывший посол.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время своей поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу между американским лидером Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. Ожидается, что к встречам также присоединятся представители США.

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