'Они боятся подойти': в ГУР рассказали о реакции российской авиации на появление морских дронов Magura

Ударные морские дроны Magura стали настоящим ужасом для российских пилотов. Настолько, что те просто не рискуют подходить близко и выдумывают в отчетах уничтожения дронов, которые на самом деле продолжают выполнять боевые задачи.

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Об этом в интервью рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый". По его словам, главное преимущество Magura - малозаметность.

Благодаря этому морские дроны способны поражать не только корабли, но и авиацию и вертолеты, при этом оставаясь незамеченными или неуловимыми для врага.

"У нас были проблемы с [российскими] вертолетами - мы ее решили. После этого они начали использовать морскую авиацию. [...] Когда вражеские самолеты распознают, что дрон идет с ракетами, они докладывают, что они "уничтожили дрон", что у них "закончился БК", хотя мы этого даже не чувствуем. То есть идет открытая ложь от их офицеров, пилотов. Они просто где-то разряжаются в море, сбрасывают боекомплект, докладывают, что они всех уничтожили и идут обратно на посадку. Они боятся подойти", – сказал командир "Group 13".

Он также подчеркнул, что для удержания преимущества над Черноморским флотом РФ необходимо постоянное присутствие дронов Magura в регионе.

"Где-то на 90% мы достигли своей цели, если мы говорим о сковывании черноморского флота. По авиации – мы делаем первые шаги, мы на этом пути. [...] Очень важно не потерять эти преимущества, которые мы имеем. Сказать, что мы достигли своих целей и можем отдыхать, - это неправильно, потому что наша работа, наша активность в акватории Черного моря должна быть постоянной", – подчеркнул "Тринадцатый".

Как ранее писал OBOZ.UA:

- В мае этого года впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Операцию по ликвидации штурмовика Су-30 провели воины Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска (РФ).

- Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что в оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили второй российский самолет за сутки.

- Кирилл Буданов объяснял, что истребители россиян были сбиты ракетами с инфракрасным наведением AIM-9, выпущенными из Magura V7.

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