'Они воюют за наши ценности': фон дер Ляен отметила героизм украинцев и объяснила, почему нельзя допустить заморозки войны

Россия уже месяц не может выиграть войну в Украине, поэтому Кремль будет пытаться заморозить ее, чтобы восстановить силы и нанести новый удар. На фоне этого Евросоюз и США должны совместить усилия, чтобы предотвратить такое развитие, и предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая в Институте Гудзона. Она отметила героизм украинцев и добавила, что страны Запада должны твердо держаться на стороне Украины, чтобы Россия не смогла достичь своей цели.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они воюют за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", – подчеркнула фон дер Ляен.

Согласно ее высказываниям, Европа и США должны оказывать Украине такую помощь, которая сделает невозможным для России продолжение этой войны. Она считает, что вместе они смогут добиться этой цели.

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Глава Европейской комиссии также подчеркнула, что завершение войны должно привести к справедливому и устойчивому миру для Украины. Она видит долгосрочные гарантии безопасности как основную концепцию, предусматривающую предоставление Украине достаточного военного оборудования для сдерживания любых будущих военных атак со стороны России. Одним из вариантов, который может быть использован, является Формула мира, предложенная президентом Украины.

Напомним, что глава США Джо Байден заявил, что в пятницу, 20 октября, направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину. Он назвал беспрецедентной новую помощь двум странам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Telegraph писало, что Байден планирует попросить у Конгресса самый большой пакет финансовой помощи для Украины. Ожидается, что ее размер будет составлять рекордные $100 млрд.