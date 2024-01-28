Оперативная обстановка на фронте остается сложной: произошло 61 боевое столкновение – Генштаб

На востоке и юге Украины остается сложным оперативная ситуация на фронте. За сутки произошло 61 боевое столкновение между Силами обороны и российскими оккупантами.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 января. Враг не покидает попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра – там украинские войска отразили 7 штурмов со стороны оккупантов.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россияне нанесли 6 ракетных и 2 авиационных удара по Украине, а также совершили 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области; Веселовка, Чуйковка, Волковка Сумской области; Окип, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безрезультатно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Тернов, Ямполевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменное, Спорное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районе Ивановского Донецкой области. Там враг тщетно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши военные отбили 16 атак врага вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз тщетно пытался улучшить тактическое положение. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Полтавка, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся Херсон. Также противник обстрелял из РСЗО районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

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