Операция под чужим флагом: спецслужбы России и Беларуси готовят теракт, чтобы обвинить в нем Украину – ЦНС

Россия и Белоруссия готовят операцию под чужим флагом на беларуской территории с целью обвинить в ней Украину. Соответствующие договоренности уже удалось достичь российской ФСБ и КГБ Беларуси.

Объектом для теракта может стать нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи границы между Беларусью и Польшей: ее планируют атаковать с помощью дронов. Подробности плана агрессора обнародовали в Центре национального сопротивления.

"Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны. В настоящее время как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) белорусско-польской границы", – говорится в сообщении.

Предварительно атаковать нефтебазу силовики РФ и Беларуси планируют с помощью сбросов с дронов. Между тем представители беларуского подполья сообщили о том, что аэроразведку потенциальных объектов для провокации еще в августе проводили находившиеся на территории Беларуси наемники ЧВК "Вагнер".

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"Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. Эта провокация необходима россиянам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее в Оперативном командовании "Юг" рассказали, какую атаку под чужим флагом Россия может устроить в Черном море. Данные о схожих планах агрессора озвучивал также Госдеп США.

Также из разных источников поступала информация о подготовке Россией провокаций в Беларуси, Приднестровье, Черниговщине и Молдове и даже внутри самой России.

В частности, по данным ГУР, у России есть план совершения провокации на Курской АЭС.