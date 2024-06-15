Опубликован полный проект украино-российского договора, который могли подписать в апреле в 2022 году

В сети появились подробности об условиях, которые Россия выдвигала Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Они касались Крыма, санкций, численности украинской армии, запрета на присоединение к НАТО, русского языка и др..

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Издание The New York Times заявило, что получило проекты украинско-российских договоров, которые якобы обсуждались в апреле 2022-го, но так и не были подписаны. Хотя переговоры провалились, участники подготовили несколько текстов. Журналисты утверждают, что получили черновики договоров от 17 марта и 15 апреля 2022 года, показывающие конкурирующие предложения и точки согласия двух сторон, а также частное "коммюнике" с переговоров в Стамбуле 29 марта, в котором были подведены предлагаемые итоги.

"Документы проливают свет на разногласия, которые предстоит преодолеть", – отметили журналисты NYT.

Согласно нереализованным проектам:

– Москва изначально хотела, чтобы Киев признал оккупированный Крым частью РФ. К 15 апреля обе стороны могли исключить этот пункт из договора. Крым оставался под оккупацией России, но без признания этого Украиной. Две страны согласились "решить вопросы, связанные с Крымом", в течение 15 лет, но мирно.

– Украина предлагала, что никогда не вступит в НАТО или другие альянсы.

– Украине было разрешено вступить только в ЕС.

– Россия требовала от Украины сделать русский язык официальным.

– Кремль требовал отменить все санкции, введенные против РФ с 2014 года.

– Численность личного состава и военной техники ВСУ требовалось ограничить (до 100 тыс. человек, 147 минометов, 10 боевых вертолетов).

– Украина хотела, чтобы ее союзники обязывались ввести войска на территорию страны в случае нового нападения. Среди стран-гарантов безопасности была Россия, туда пытались включить и Беларусь.

– Россияне в начале переговоров также хотели, чтобы Украина "уступила" Донбасс (признала "Л/ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей);

– Был и отдельный список первоначальных требований из семи пунктов, направленный против национальной идентичности Украины. К примеру, там был запрет называть места в честь украинских борцов за независимость.

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