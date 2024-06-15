Ермак: 'Минская' и 'Будапешта' не будет, Украина не пойдет ни на какие компромиссы по суверенитету и территории

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы по суверенитету и территориальной целостности Украины. Относительно будущих контактов с РФ по мирному плану он подчеркнул, что новых "Минска" и "Будапешта" не будет.

Видео дня

Об этом он заявил в комментарии журналистам перед началом Саммита мира в Швейцарии 15 июня. Он также подчеркнул, что язык ультиматумов не работает в отношении Украины.

"Еще раз хочу четко сказать, что при президенте Зеленском "Минских договоренностей", в том виде в котором они были, "Будапешта", который не дал нам никаких гарантий, не будет", – сказал Ермак.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы, касающиеся территориальной целостности страны.

"Я думаю, что весь мир уже понимает, что язык ультиматумов не работает в отношении Украины. Я думаю, что наш героический и храбрый народ показал это не на словах, а в боях, что продолжаются уже два года", – заявил глава Офиса президента.

Он также выразил надежду, что за основу будущего совместного плана мирного урегулирования будет взята именно предложенная Украиной формула мира.

"Мы считаем, что абсолютно справедливо, что наша Формула мира Президента Украины является основой, потому что война и агрессия против Украины. Здесь нужно абсолютно справедливо признавать. Но мы подчеркиваем и говорим об этом всегда, и наша позиция очень четкая: мы открыты к любым предложениям и идеям от всех стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал Ермак.

Он также подчеркнул, что для Украины важно, чтобы на саммите в Бюргенштоке был разработан общий план, который получит поддержку большинства стран мира. Ермак также отметил, что альтернативные планы неуместны.

"Потому что опять же есть война и агрессия против Украины. Я вообще не понимаю, как можно о чем-то там говорить, и не спросив нас, и не учитывая нашу позицию. Думаю, что это – невозможно и неперспективно", – пояснил Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента высказал свою позицию по поводу отсутствия Китая на саммите и возможности мирных инициатив со стороны КНР.

"Что касается участия стран, которых сегодня здесь нет, то думаю, что президент Зеленский четко сказал на пресс-конференции с президентом Байденом, что если принципы наши совпадают, например, с Китаем, то этот диалог будет начат, и Китай присоединится к этому процессу. Если эти принципы какие-то другие – это не до нас", – сказал он.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова презентовать представителю РФ "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи. По его словам, контакт с представителем РФ может пройти во время второго саммита.

Отметим, что накануне саммита мира в Швейцарии, на который не пригласили РФ, российский диктатор Владимир Путин выдвинул два циничных условия для начала переговоров с Киевом: вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина о прекращении огня – это неприемлемый ультиматум для Киева, которому нельзя доверять.

Западные союзники Украины также критично восприняли предложения Путина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "не Украина должна выводить свои войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска из оккупированной украинской земли".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!