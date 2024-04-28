Орбан издал, что из-за помощи Украине страдает средний европейский класс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение тем, что Запад слишком активно содействует Украине. А это, по его убеждению, приводит к страданиям европейского среднего класса.

Об этом он сказал в своем интервью на одной из общественных радиостанций, сообщает венгерское независимое издание Telex. По словам Орбана, один этап российско-украинских отношений завершился, но теперь перед Венгрией стоит вопрос вступления в НАТО.

"Мы пришли к тому, что Европа серьезно рассматривает возможность введения войск в Украину, что открыло новую страницу в войне", – выдал он.

Орбан подчеркнул, что главное для Венгрии – это остаться в стороне от "конфликта", добавляя, что "пока в стране действует националистически настроенная власть, Венгрия не будет вовлекаться в войну".

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине", - подчеркнул Орбан.

В то же время, по его мнению, Украине следует выделять как можно меньше средств, поскольку это "вредит европейскому среднему классу".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, сказал, что Запад в шаге от того, чтобы отправить в Украину свои войска. Он посетовал, что в Европе вроде бы царят настроения войны, а в политике доминирует логика войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОП готовят встречу Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О ее проведении в телефонном разговоре договорились глава ОП Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

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