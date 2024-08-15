Организовал трансфер уклониста в Европу: на Львовщине задержали пограничника. Фото

Во Львовской области задержали пограничника, который организовал незаконный выезд уклониста в Европу. За свою услугу он требовал 21 000 евро.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. По данным следствия, 21-летний фигурант предложил военнообязанному организовать для него пересечение границы, несмотря на ограничения во время военного положения.

Детали схемы он не раскрыл, но дал указание "клиенту" появиться в установленное время в пограничном населенном пункте в Закарпатье и ждать дальнейших инструкций.

Он был задержан после получения всей суммы взятки в размере 21 000 евро, согласно ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Львовской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона преподавателю учебного центра Государственной пограничной службы Украины выдвинули подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники разоблачили супругов, незаконно перевозивших за границу мужчин призывного возраста. Две машины с уклонистамы – легковушки Mercedes и Hyundai – остановили оперативники Подольского и Одесского отрядов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

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