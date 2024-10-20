Основные события происходят к юго-востоку от Купянска: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

На Купянском направлении в течение последних двух дней шли ожесточенные бои: продвижение имели как российские войска, так и Силы обороны. Там россияне пытаются прорваться к реке Оскол, чтобы создать плацдарм для создания давления на украинскую оборону.

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Также оккупанты имеют продвижение в Донецкой области, там они, вероятно, оккупировали несколько населенных пунктов в нескольких направлениях. О ситуации на фронте поведали в американском Институте исследования войны (ISW).

На севере Харьковщины российские войска 18 и 19 октября продолжали наступательные операции близ Волчанска и Старицы, однако подверженных продвижений не добились.

А вот к востоку от Купянска россияне 19 октября провели усиленную механизированную атаку и продвинулись вдоль улицы Луговой в юго-западной части Кругляковки. Украинские воины встретили врага с боем и уничтожили восемь российских БТР и три танка, еще шесть единиц бронетехники россиян были повреждены.

Благодаря этому продвижению россияне приблизились к реке Оскол, где российское командование стремится создать плацдарм, чтобы оказывать давление на украинский выстууп на севере между Купянском-Узловым и Глушковкой и более широкий украинский выступ к югу от Кругляковки.

19 октября украинские силы имели незначительное продвижение на юго-востоке от Купянска: геолокационные кадры от 18 октября подтверждают, что защитники отбили позиции на улице Осенняя в северной части Кругляковки. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что за период с 7 по 14 октября оттеснили российские силы в этом населенном пункте и уничтожили взвод оккупантов.

Российские "военкоры" тем временем бездоказательно заявляли о продвижении оккупантов в Колесниковку и Торское.

В общей сложности в течение 18 и 19 октября на этом направлении россияне наступали в районе Голубовки и Синьковки (к северо-востоку от Купянска), возле Кучеровки, Лозовой, Песчаного, Степной Новоселовки (восточнее Купянска), вблизи Новоосинового, Колесниковки и Кругляковки (юго-восточнее Купянска), близ Вишневого (восточнее Сватово), возле Новомихайловки, Грековки, Дружелюбовки, Макеевки (юго-восточнее Сватово), у Тернов и Торского (к западу от Кременной) и у Серебрянки (к юго-западу от Кременной).

На Лиманском направлении действуют подразделения 144 мотострелковой дивизии ВС РФ.

На Северском направлении 19 октября ни украинцы, ни россияне не предпринимали никаких наступательных действий: по версии российских источников, причина – в неблагоприятной для применения дронов погоде.

В районе Часова Яра 18-19 октября погода россиянам не помешала проводить наступательные действия, однако результатов они, похоже, не принесли. Оккупанты атаковали вблизи Часова Яра и в самом городе, а также в районе Ступочек, Предтечино и Андреевки.

Российские пропагандисты распространяли заявления о том, что оккупанты из 331 воздушно-десантного полка 98 дивизии воздушно-десантных войск при поддержке бронетехники продвинулись на 300 метров в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часова Яра. При этом оккупанты жалуются на украинские FPV-дроны, которые доставляют им значительные трудности.

Известно, что вблизи Курдюмовки российское командование задействовало подразделения 17 артиллерийской бригады, а в направлении Часова Яра – подразделения разведывательно-штурмовой бригады "Север-V" и батальона "Родня".

На Торецком направлении, как свидетельствуют геолокационные кадры от 18 октября, россиянам удалось продвинуться в восточной части Торецка. Также оккупанты 18 октября провели механизированную атаку с применением четырех БМП в южной части Щербиновки: атаку отражали украинские воины. Это, отмечают аналитики, может свидетельствовать о вероятном захвате российскими войсками Нелиповки.

Также 18-19 октября оккупанты наступали в районе Дилиевки и в направлении Александро-Шультино, а также в Торецке и вблизи города. При этом вблизи Торецка российские мотострелковые бригады применяют небольшое количество бронетехники: по словам спикера группировки войск "Луганск" Анастасии Бобровниковой, причина этого заключается в том, что их техника очень устарела, а подразделения оснащены значительно хуже, чем подразделения воздушно-десантных войск.

Бобовникова также заявила, что российские силы атакуют небольшими группами под прикрытием артиллерии, минометов и беспилотников, они пытаются закрепиться и укрыться в разрушенных зданиях в Торецке.

Известно, что северо-западнее Торецка действуют подразделения российской 72-й мотострелковой бригады.

Российские войска недавно продвинулись на южной окраине Воздвиженки на Покровском направлении. Также геолокационные кадры подтверждают украинские удары по оккупантам в северной части Зоряного, юго-восточнее и северо-восточнее этого населенного пункта, что может быть подтверждением недавнего продвижения россиян в этом районе и вероятную оккупацию Желаемого Второго.

Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Зоряное, а российский "военкор" утверждал, что российские войска продвинулись на 0,5 километра в Лисовке (юго-восточнее Покровска), на 1,2 километра к западу от шахты Коротченко (на восточной окраине) ) и на один километр западнее с. шахта №2 "Новогродовская": подтверждения этих заявлений аналитики не нашли.

За последние два дня россияне наступали в районе населенных пунктов Миролюбовка и Проминь, вблизи Новоукраинки, Новодмитровки, Желанного Второго, Новоселидовки, Горняка, Кураховки, Селидового и Михайловки.

Продвижение у россиян было и вблизи Донецка, а 19 октября они провели на этом направлении усиленный механизированный штурм. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне продвинулись в западную часть Максимильяновки, в сети появились кадры отражения украинскими воинами усиленной механизированной атаки россиян к югу от этого населенного пункта. Это уже вторая механизированная атака вблизи этого населенного пункта за последние дни, поэтому аналитики предполагают, что российское командование усиливает механизированные штурмы перед тем, как осенние дожди существенно усложнят продвижение.

18 и 19 октября российские войска вели наступательные действия вблизи Курахово, Георгиевки, Максимильяновки и Дальнего, а российские пропагандисты распространяли сообщения о безуспешной контратаке украинских сил при поддержке бронетехники вблизи Максимильяновки.

В районе населенного пункта Гострое, добавляют аналитики, действуют подразделения российской 5-й мотострелковой бригады, также в этой части Донетчины замечены подозрения 33-го мотострелкового полка.

Российские силы также недавно продвинулись вблизи Угледара: в западной части Золотой Нивы. За последние два дня захватчики наступали в районе Антоновки, Катериновки и Константиновки, а также вблизи Богоявленки.

Один из российских "военкоров" заявил, что оккупанты якобы захватили половину Катериновки, однако другой пропагандист отметил, что заявления об оккупации населенного пункта "неточные". В любом случае, доказательств захвата россиянами половины Катериновки аналитики ISW не нашли.

Известно, что вблизи Константиновки и Катериновки действуют подразделения отряда "Шторм-2" 39-й отдельной мотострелковой бригады, вблизи шахты №3 "Пивденнодонбасская" в западной части Водяного – подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады, а на севере от Угледара замечены подразделения 36-й мотострелковой бригады ВС РФ.

19 октября российские войска продолжили штурм на участке границы между Донецкой и Запорожской областью, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. 18 и 19 октября российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в 700 метрах от Левадного и Приютного в направлении Новодаровки, однако подтверждений этих заявлений аналитики не нашли.

18 и 19 октября российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки и к северу от Работино в направлении Новоданиловки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступление также в Херсонской области: на левобережной части области и островах в устье Днепра. Изменений линии фронта аналитики не зафиксировали.

Напомним, ранее в ISW заявили, что последними заявлениями российский диктатор Владимир Путин снова показывает, что не хочет мирных переговоров, и выставляет Украину агрессором. В частности, он использует для дискредитации Украины План победы и разговоры о гипотетическом возвращении нашим государством ядерного статуса – несмотря на то, что такие намерения официально отрицали и президент Украины Владимир Зеленский, и Министерство иностранных дел нашего государства.