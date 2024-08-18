Основные усилия ВСУ направлены на снижение боевого потенциала врага: на фронте произошло 98 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные Силы Украины активно противостоят российским оккупантам по всем направлениям фронта, нанося значительные потери в технике и личном составе врага. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

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За последние сутки произошло 98 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 17 августа.

Отмечается, что основные усилия наших войск направлены на срыв наступательных планов противника и понижение его боевого потенциала. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

За последние сутки российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, 64 авиаудара и сбросили 58 управляемых авиабомб. Кроме того, они задействовали 463 дрона-камикадзе и совершили 2668 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам, используя разные типы оружия.

В Харьковском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске идет бой. Украинские защитники ликвидировали и ранили более шестидесяти оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 28 беспилотников, четыре автомобиля и две единицы специальной техники. Также были повреждены три артиллерийских системы, три автомобиля и шесть единиц спецтехники.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции. Подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий вблизи Берестового и Стельмаховки. Продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска совершили 17 атак на украинские позиции в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг семь раз пытался штурмовать наши позиции в районах Спорного, Выемки и Переездного. Все атаки были отражены.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток продвинуться вблизи Часового Яра и Ивановского. Четыре атаки были отбиты, длится два боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, оккупанты 14 раз атаковали наши позиции вблизи Северного, Торецкого и Железного. Девять боеприкосновений завершились, боевые действия продолжаются еще в пяти локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, где в день произошло 35 атак в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Украинские защитники отбили 20 атак, еще 15 боеприкосновений продолжаются. Потери врага составили более 270 военнослужащих, танка и шести автомобилей. Также были повреждены четыре артиллерийские системы, РСЗО, танк и 12 автомобилей.

На Кураховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских попытки атаковать позиции вблизи Константиновки. Продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении сегодня враг попытался штурмовать передний край нашей обороны в сторону Угледара, но украинские защитники успешно остановили атаку.

На Приднепровском направлении также произошла одна штурмовая попытка, не принесшая врагу успеха, и наши позиции остались неизменными.

В Генштабе особо отметили эффективную боевую работу воинов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты. Сегодня он получил несколько докладов от Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского, отчитывавшегося о ходе операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ 17 августа заявили, что их воины продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW в свою очередь указали, что Силы обороны накануне продвинулись юго-восточнее Суджи и сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ. В то же время ВСУ разрушили, вероятно, два моста через реку Сейм.

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