Особенности украинской охоты: бойцы ГУР за день на Запорожье набили гору оккупационной техники. Видео

Воины спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Минобороны Украины на Запорожском фронте нанесли существенные потери российской оккупационной армии 7 августа. На счету бойцов 7 единиц военной техники и нескольких солдат врага.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГУР МО. На кадрах видно, что украинские спецназовцы охотились на россиян с помощью БПЛА.

Список "демилитаризованных" вражеских целей:

– грузовик "Урал" – 2 шт;

– грузовик "Газель" – 1 шт;

– автомобили УАЗ – 3 шт;

– квадроцикл – 1 шт.

"Особенности украинской охоты – разведчики за день набили гору оккупационной техники", – прокомментировали в ГУР.

Напомним, в ГПСУ показали, как украинские пограничники наносят урон российским войскам на разных участках фронта, в том числе и в Серебрянском лесу в Луганской области. Они уничтожают захватчиков сбросами с БПЛА. На кадрах видно, как россияне пытались скрыться от украинского дрона, однако в сожженном лесу спрятаться им не удалось.

Также украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко подтвердил, что защитники Украины действительно подбили вертолет оккупантов с помощью дрона, показав соответствующее видео. Управление БПЛА осуществляется методом FPV-пилотирования (вид от первого лица). Это был российский Ми-28, упавший на пограничье Курской области РФ, и это первый такой подтвержденный случай.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины уничтожили самоходную гаубицу российской оккупационной армии МСТА-С. Удар по ней был нанесен с помощью FPV-дрона.

– На Соледарском направлении российские оккупационные войска потеряли сразу два танка. Их уничтожили бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ.

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