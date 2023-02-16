'Остается главным направлением атак РФ': в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Бахмут и больших потерях врага

Город Бахмут в Донецкой области остается направлением главного удара российских оккупационных войск. Армия РФ не жалеет своих военных и пытается прорваться в населенный пункт, чтобы оккупировать его.

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Об этом в эфире канала "Еспресо" сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в среду, 15 февраля. За Бахмут продолжаются тяжелые бои.

"Враг сосредотачивает основные свои усилия, не жалея личный состав и пытается прорваться", – сказал он.

По словам Чреватого украинские военные показывают чрезвычайное мастерство и боевой дух в боях за город. Он назвал Бахмут символом несгибаемости и боевого духа воинов ВСУ. Там оборону держат подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничники.

Также спикер рассказал, что за сутки 15 февраля оккупанты открывали огонь 103 раза, произошло 25 боестолкновений. Украинские воины за день уничтожили как минимум 119 военных страны-агрессора, еще 163 получили ранения.

Ранее защитник Бахмута с позывным "Мадяр" сообщил, что Россия начала прибегать к новой тактике в боях за этот населенный пункт. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными.

При этом, продвижение оккупантов на пути к городу остановлено. Однако сдерживание врага дается большой ценой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что самым горячим направлением на фронте сегодня является Угледар и особенно Бахмут на Донетчине. Стоящие там защитники Украины демонстрируют поразительный героизм и наносят максимальные потери врагу.