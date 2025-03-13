Оставили без 'гробовых': родственники убитых на войне окупантов из Дагестана не получают обещанных выплат – ГУР

Родственники уничтоженных на войне в Украине оккупантов из Дагестана остались без обещанных "гробовых" выплат. Россия не дает им даже денег на погребение.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Кроме отсутствия компенсаций, государство-агрессор также не выплачивает задолженность семьям ликвидированных.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк отметил, что эта ситуация наглядно показывает, как Москва относится к держащим в ярме народам.

Так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для Кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины. В то же время, такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере государства-агрессора", – отметил он.

Главное управление разведки подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.

Напомним, по состоянию на 13 марта 2025 года общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашей страны составляют 890 250 (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода разбили танковую колонну врага на Торецком направлении. Во время боя защитники уничтожили два танка, еще два наспех отошли, бросив свой десант на произвол судьбы.

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