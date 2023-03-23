Оставили после себя грязь и надписи ''Z'' на стенах: появились фото уничтоженной базы оккупантов в Херсоне, где ''их не было''

В сети опубликовали снимки бывшего интерната в Херсоне, где базировалось большое количество личного состава оккупационной армии РФ. В октябре прошлого года бойцы Сил обороны Украины организовали там "бавовну".

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Сразу после удара по зданию российские пропагандисты заявили, что там якобы никого не было. Однако на опубликованных снимках хорошо видны доказательства присутствия там граждан России – мусор, обрисованные стены, надписи "Z". Соответствующие фотографии обнародовал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

К тому же надписи на дверях российские невежды делали с ошибками.

"Не входить. Опасно до жЫзни", – гласит одна из надписей.

"Недавно там побывали, посмотрели, как они там не жили. Пи**аболы, мы вас найдем даже в лесах, в которых вы сейчас так любите сидеть и прятаться", – отметили авторы канала.

Напомним: взрыв в Херсонском интернате раздался ранним утром 6 октября 2022 года. Особенно пострадали верхние этажи здания.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" тогда сообщил, что накануне туда заехало огромное количество мобилизованных россиян, которые должны были на следующий день выдвигаться в направлении Снигиревки.

"Информация, что там никого не было – вброс. Они действительно выселили оттуда кадровых военных позавчера, дальше вчера заехали в большом количестве чмобики. Они там ночевали, дальше их должны были отправить под Снегиревку. До Снегиревки они не доехали", – подчеркнул автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" сообщили, что мощные взрывы во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове привели к повреждению узловой железнодорожной станции. Сейчас российские оккупанты не могут использовать эту транспортную развязку;

– за последнюю неделю ВСУ снова провели успешные операции по "демилитаризации" войск РФ. Защитники нашей страны уничтожили 5 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов за неделю.

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