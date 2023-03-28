От медали НАТО до штурма ''Азовстали'': предатели Украины разделили судьбу российских оккупантов

То, что происходит сейчас с предателями Украины, ставшими на сторону России во время войны, четко показало: их судьба незавидна, а у многих еще и жизнь коротка. Одни находятся за решеткой – причем арестованы своими же, других уже отправили на тот свет.

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Подробнее о судьбе нескольких предателей читайте в материале OBOZREVATEL.

Был миротворцем, стал преступником

Артем Антипов еще до аннексии Крыма проходил службу в украинской морской пехоте. По словам его бывшего сослуживца Андрея Иваниченко, Антипов родом из ныне оккупированной Горловки (Донецкая область). Он проходил срочную службу в Военно-морских силах ВСУ (в/ч А2272), потом подписал контракт.

Антипов входил в состав миротворческих войск в Косово (даже получил медаль НАТО). А в 2014 году пошел воевать против Украины в батальон "Кальмиус", был командиром расчета БМ-21 "Град". После начала полномасштабного вторжения засветился при штурме "Азовстали" – воевал в том числе против "своих" же морпехов.

Теперь бумеранг ударил по предателю: он ликвидирован под Угледаром.

"Кто знает этого выродка – скажите, как и я: "Стекловатой!", потому что предатель хуже оккупанта", – говорит Иваниченко.

Семейный подряд

Прогремевший 27 марта в Мариуполе взрыв оказался "приветом" еще одному предателю Украины Михаилу Москвину – бывшему сотруднику Макеевского городского управления УМВД Украины в Донецкой области.

Полковник милиции в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону "ДНР". После полномасштабного вторжения России перебрался в оккупированный и разрушенный Мариуполь, где возглавил "городской отдел полиции".

Его считают причастным к организации и созданию фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя, арестам и издевательствам над местными жителями. Именно по отмашке Москвина была организована пыточная в здании оккупационной полиции.

После подрыва автомобиля предатель выжил, но сейчас находится в тяжелом состоянии в местной больнице.

В семье с говорящей фамилией Москвины предатель оказался не один. Сын – тоже Михаил – ранее служил во Внутренних войсках, а сейчас воюет против Украины в бригаде "Кальмиус" (это тактическое соединение сухопутных войск РФ, ранее входило в так называемую "народную милицию ДНР").

На свадьбе младшего Москвина засветился и бывший "замполит бригады" – еще один известный предатель Эдуард Басурин, включенный в санкционные списки ЕС еще в 2015 году. До середины февраля 2023 года Басурин был говорящей головой "военного командования ДНР" – эдакий Конашенков на минималках.

Перешел дорогу ФСБ

Юрий Бухман – "советник министра МВД ДНР" – был задержан на оккупированной части Донецкой области при получении 200 тыс. долларов взятки.

Оказалось, что он предложил собственнику вернуть крупную партию сельхозтехники, которую накануне арестовал донецкий "УБОП". По такой отработанной схеме не единожды решались вопросы в "ДНР". Однако сейчас регион заполонили силовики с "большой России", в частности – из ФСБ. И начался передел.

"Взятка в 200 тысяч – серьезная сумма, а терять такие деньги "фейсы" не намерены. Теперь местным нечего будет ловить, наживаться станут исключительно россияне", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

По информации советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, через Бухмана шел поток украденных автомобилей и техники. Автовозами и эвакуаторами Бухман и его подельники вывозили их в Донецк, там перебивали номера узлов, делали документы "ДНР" и продавали в Россию.

Ирония судьбы: теперь предателя будут судить по российским законам. А за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, ему светит до 10 лет лишения свободы.

В предыдущем материале цикла о предателях Украины OBOZREVATEL рассказал, как сложилась судьба сбежавшего киевского адвоката Татьяны Монтян. По признанию ее сообщников, она передавала россиянам цели для ракетных ударов по Украине.