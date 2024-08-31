'От первого лица': украинские легионеры-разведчики показали бои в районе Купянска. Видео

Воины Интернационального легиона при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры одной из боевых операций, проведенной на Купянском направлении. Разведчики там ведут ожесточенные бои с врагом на ближней дистанции.

Видео дня

Видео было опубликовано 31 августа в официальном Telegram-канале Интернационального легиона ГУР. Оно было снято от первого лица.

По словам разведчиков, в бою, момент которого попал на кадры, участвовали тактическая группа "Афина", а также группа Rogue.

"Операция в районе Купянска. Видео от первого лица", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские спецназовцы ведут напряженный стрелковый бой с оккупантами на ближней дистанции.

Как писал OBOZ.UA, 23 августа в Третьей штурмовой бригаде заявили о начале наступления в Харьковской области. ВСУ продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра, враг при этом потерял значительное количество живой силы и техники с вооружением.

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что 3-я ОШБр защищает Украину на Купянском направлении, где большое количество "серой зоны", и регулярно проводит контрнаступления. Нынешнее наступление – это тактические действия по улучшению общей ситуации на фронте, говорит эксперт.

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