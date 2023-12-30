Отдал жизнь за каждого украинца: под Работино погиб Герой с Закарпатья

На войне против российских оккупантов 29 декабря 2023 года погиб украинский военнослужащий Василий Маринец. 51-летнего Героя не стало на южной линии фронта.

Видео дня

Воин пал в районе села Роботино Запорожской области, выполняя воинский долг. Трагическую новость подтвердили в Facebook представители Чинадеевского поселкового совета (Закарпатская область).

Маринец Василий Васильевич родился в селе Лецовица на Закарпатье. Он отдал за будущее Украины и каждого украинца самое ценное – свою жизнь. Тело нашего защитника должны привезти домой для церемонии прощания и похорон. О дате информации пока что (на вечер 30 декабря) нет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия... Почивай с миром, наш Герой!" – написали на странице поселкового совета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 декабря во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Дмитрий Мальцев. У защитника Украины остались 11-летний сын и мать.

– 15 мая 2023 года в Бахмуте на Донетчине оборвалась жизнь 55-летнего украинского военнослужащего из города Обухов на Киевщине Юрия Горбаха. Тело Героя удалось вернуть только в декабре.

– 26 декабря во Львовской области похоронили воина Назара Коця. Украинцу, который родился в селе Новый Витков Червоноградского района, навеки 43 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!