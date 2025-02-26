Отдал жизнь за Украину: на Буковине простились с младшим сержантом Василием Беслюбняком. Фото

25 февраля в Буковине, в селе Берново Днестровского района, состоялось прощание с младшим сержантом Василием Беслюбняком. Герой отдал свою жизнь в боях с российскими оккупантами за независимость Украины.

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Об этом сообщил Черновицкий областной совет. Василий служил в воинской части А7220.

Его преданность и мужество будут оставаться в сердцах знавших его, а также в истории борьбы Украины за свою свободу. Прощание с Героем состоялось в родном селе Василия – Берново Днестровского района.

Глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Василия Беслюбняка.

Напомним, на войне погиб воин из Ровно Николай Механюк. Мужчина в начале полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому формированию территориального общества, а с апреля 2023 года стал в ряды ВСУ. Жизнь Героя оборвалась 3 августа 2024 года в Запорожье, в родном городе с ним прощаются 26 февраля 2025-го.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб 46-летний майор Александр Коваленко из Полтавской области. Муж руководил подразделением в боях за Авдеевку, воевал по другим направлениям фронта. По словам собратьев Герой относился к службе ответственно, был профессионалом своего дела.

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