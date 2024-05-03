Отдал жизнь за Украину: на Прикарпатье простились с воином, погибшим на Донетчине. Фото

В четверг, 2 мая, в Ивано-Франковской области провели в последний земной путь военного Василия Лейбьюка. Он погиб на Авдеевском направлении фронта.

Защитнику было 45 лет. О потере сообщил Косовский районный совет, в сети также опубликовали видео с церемонии прощания.

Отмечается, что Василий Лейбьюк, 11 июня 1978 года рождения, проживал в селе Речка. Встав на защиту Украины, служил в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Воин погиб в результате минно-взрывной травмы на передовой в селе Семеновка Покровского района Донецкой области.

Земляки простились с Героем 2 мая на майдане Незалежности в городе Косов. Похоронили защитника в родном крае.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, низко преклоняем головы в скорби!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Запорожском направлении фронта оборвалась жизнь 27-летнего офицера Михаила Пенгрина из Ивано-Франковской области. Молодой перспективный воин командовал взводом оперативного назначения.

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