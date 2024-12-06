Отдал жизнь за Украину: умер защитник с Сумщины, получивший тяжелые ранения на Курщине. Фото

Стало известно о смерти защитника из Сумской области Василия Чалого. Он был тяжело ранен в боях на Курщине.

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Сердце воина 1975 года рождения остановилось 1 декабря в Киеве, где врачи боролись за его жизнь. Трагическое известие сообщили в Тростянецком городском совете.

"Скорбная весть снова пришла в Тростянец. 1-го декабря 2024 года перестало биться сердце тростянчанина, военнослужащего Чалого Василия Анатольевича, 1975 года рождения. В Вооруженных силах Украины солдат Чалый Василий Анатольевич служил стрелком – помощником винтовской гранатометника. Он с честью и достоинством выполнял свой воинский долг перед Родиной и украинским народом", – говорится в сообщении.

Защитник участвовал в операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. Там и получил тяжелые ранения. За жизнь воина сражались киевские медики, однако раны оказались смертельными.

"Трудно найти нужные слова, невозможно успокоить боль и горечь от этой тяжелой потери. Каждый погибший воин – невыразимая боль для нашей громады. Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя Чалого Василия Анатольевича. Светлая память о героическом воине всегда будет жить в наших сердцах", – отметили на малой родине воина.

Тех, кто хочет попрощаться с Героем, 6 декабря приглашают к 12:30 к его родному дому в Тростянце, на улице Машиностроительная, 16.

Оттуда колонна отправится к кладбищу по улице Памяти, где защитника похоронят со всеми воинскими почестями.

"Уважаемые тростянчане, давайте достойно, живым коридором, проведем в последнюю земную дорогу нашего дорогого Защитника, отдавшего жизнь за свободу и независимость Родины, за мирное будущее каждого из нас, наших детей и внуков", – призвали в Тростянецком городском совете накануне.

Напомним, ранее стало известно, что в боях у Курахово погиб защитник из Закарпатья. Андрей Корпанец был командиром отделения беспилотных авиакомплексов. Герою навсегда останется 28 лет.

Также сообщалось, что в Кривом Роге простились с воином, погибшим на Торецком направлении. 29-летний Вадим Глазуненко из штурмовой бригады "Лють" погиб 30 ноября 2024 года. До начала полномасштабного вторжения Вадим работал оперуполномоченным отдела КРУП – сначала в Покровском районе, а затем в Центрально-Городском. А после февраля 2022-го стал на защиту родной страны.