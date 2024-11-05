Отдал жизнь за Украину: в боях под Курском погиб защитник из Черкасской области. Фото

На фронте, защищая территориальную целостность и независимость нашего государства, погиб защитник из Черкасской области Руслан Остапчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 октября на территории РФ.

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Печальное известие принес Христиновский городской совет. Власти города выразили искренние соболезнования семье погибшего.

Хотя Руслан Остапчук 1980 года рождения – уроженец Христиновки, церемония захоронения Героя состоится в селе Теплик Гайсинского района Винницкой области. Там сейчас живет вся семья погибшего.

Руслан Николаевич встал на защиту Украины еще в октябре 2022 года. Служил на должности старшего механика-водителя танкового взвода танковой роты воинской части. Во время службы зарекомендовал себя среди побратимов как мудрый, здравомыслящий, высокопрофессиональный военный.

Как отмечают сослуживцы Руслана, воин не только обладал высоким уровнем мотивации к военной службе, но и умел поддерживать здоровый моральный дух в подразделении.

30 октября 2024 года во время выполнения боевых задач младший сержант Руслан Остапчук погиб в районе населенного пункта Леонидово. Это Суджанский район Курской области.

"Он с честью исполнил свой воинский долг, посвятив свою жизнь до последнего дыхания служению Родине. Воину навсегда будет 44 года", – с грустью добавили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Полтавщине простились с воином, погибшим в боях на Курском направлении. Дома 43-летнего Сергея Брянского ждала дочь.

Также сообщалось, что в результате попадания FPV-дрона в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Свое последнее сражение командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" Назар Кузьма принял 1 ноября.