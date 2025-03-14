Отец погиб во Второй мировой, сын – на войне против России: в сети рассказали о трагической судьбе жительницы Харьковщины. Видео

87-летняя Неля Ливанна из Купянска Харьковской области потеряла отца во время Второй мировой войны, а сына – в боях под Изюмом в 2022 году. Женщина вынуждена была покинуть родной город из-за российской оккупации и ныне проживает в доме престарелых в Харькове.

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Волонтеры эвакуировали Нелю еще весной 2022 года. Об этом рассказывает "Голос Америки".

Неля всю жизнь работала финансистом в Купянске. С февраля 2022 года город почти пол года был в оккупации и находится под постоянными обстрелами россиян. Из-за войны женщина была вынуждена покинуть дом.

"Я не уехала. Меня, как кошку из-под подъезда [забрали]. Спасибо... В это время там были очень-очень горячие бои. Изюм. Они шли через Изюм, хотели зайти в Харьков и выйти через Купянск", — рассказала Неля.

Для Нели Ливанной – это уже вторая большая война, унесшая у нее родных. В 1943 году на фронте погиб отец.

"Что помню. Отец стоял на одном пороге, мама со мной — на другом. И я силуэт только помню. Больше не помню. Он ушел – и в 43-м он погиб", — вспомнила она.

Весной 2022 года погиб единственный сын Нели, добровольцем вставший на защиту Украины. Она рассказала, что сначала не имела связи с сыном и не знала, где он. Однако работники дома престарелых помогали в его поисках.

"Все время искали его. И тут мне сообщили, что он погиб. Он погиб как раз в боях под Изюмом", – рассказала Неля.

Дом для престарелых "Большая семья" основала харьковская архитектор Ольга Клейтман, которая начала помогать пенсионерам во время вторжения россиян в феврале 2022 года, когда социальные службы не работали. В конце марта того же года она нашла помещение и открыла благотворительный дом престарелых, а впоследствии и вынужденных переселенцев.

Сейчас здесь бесплатно проживает около 60 пенсионеров. К примеру, 90-летняя Ольга Жадан из Луганской области оказалась здесь практически с начала создания заведения. Ее дочь с внучкой попали в автокатастрофу, когда пытались эвакуироваться в 2022 году. Они выжили, но получили тяжелые травмы и до сих пор лечатся.

Среди работников пансионата есть 60-летний американский реабилитолог, который покинул работу в Калифорнии, чтобы помогать людям в Харькове, а также волонтер из Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб известный волонтер родом из Авдеевки Алексей Савкевич. Человек с большим сердцем, который помогал, защищал и поддерживал культурную жизнь в своем родном городе.

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