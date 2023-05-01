Отметил своевременную поставку Украине вооружения: Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в очередной раз провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военачальники говорили о ситуации на фронте в Украине, а также о военной помощи украинской армии.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Залужного. Разговор, как отмечается, состоялся в понедельник, 1 мая.

Залужный рассказал Милли, что самые ожесточенные бои между защитниками Украины и российскими оккупантами продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке. На этих направлениях враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении наступательных действий.

Отдельно он подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны, а также важность укомплектования наших подразделений. По его словам, украинская армия нуждается в своевременной поставке вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве.

Также главнокомандующий рассказал американскому коллеге о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне.

"Спасибо генералу Милли за помощь. Продолжаем координировать усилия по борьбе с российским агрессором. Украине нужна победа!" – говорится в сообщении.

Накануне Валерий Залужный провел встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте, поставки боеприпасов и техники, а также подготовку украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники актуализировали информацию о ситуации на поле боя, а также подвели итоги 11-й встречи в формате "Рамштайн".