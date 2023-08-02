Отмминусовано 33 оккупанта, пушки и дроны врага: Гуменюк рассказала о потерях войск РФ на юге

На южном направлении врагу удается хоть и медленно, но подтягивать некоторые ресурсы, но украинские защитники продолжают уничтожать эти "запасы" захватчиков. В течение суток Силы обороны уничтожили 2 склада с боеприпасами и 22 единицы российской техники, а также "задвохсотили" 33 оккупанта.

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Об этом сообщила руководитель Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Она рассказала о ситуации на южном направлении.

"Ситуация остается напряженной, враг наращивает обстрелы и мы увидели это по Херсону. Сосредоточившись на областном центре, враг все же продолжает бить и по другим прибрежным населенным пунктам. Так, за сегодняшние сутки враг прибег к 57 обстрелам, то есть даже днем. Это снова возврат к тому показателю, который они имели – в районе 90 в сутки. Это говорит о том, что им удается хоть и вяло, но подтягивать определенные ресурсы", – отметила Гуменюк.

В то же время спикер подчеркнула, что украинские воины продолжают свою работу по уничтожению российской армии. Она рассказала о потерях врага.

"Минус 2 склада с боеприпасами за этот боевой день можем себе уже обозначить. Также отминусовано 33 оккупанта и 22 единицы вражеской техники, среди которых 4 боевых ударных дрона "Ланцет", которыми враг пытается бить по побережью, 5 крупнокалиберных пушек, которыми обстреливали. Это пушки типа "Мста Б", "Гиацинт" и Д30. Также отминусована лодка, на которой враг отправил очередную ДРГ и она пошла по курсу русского военного корабля, и 11 единиц автобронетанковой техники", – сообщила Гуменюк.

Также она сообщила, что враг деморализован и пытается маневрировать на левобережье, чтобы найти места, куда не достает украинская артиллерия. Кроме того, оккупанты пытаются удержаться на позициях, которые не обустроены.

"Мы продолжаем давить, продолжаем их отбрасывать, они озлоблены, пытаются отстреливаться в сторону гражданского населения. Так, в эти сутки снова усилены обстрелы на Чайковском направлении, дважды по городу непосредственно ударили, бьют и по Куцюрубской общине рядом. Это значит, что они пытаются всеми силами убедить, что они там остаются, они присутствуют", – отметила спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Силы обороны продолжили наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По информации от Минобороны, во время контрнаступательной кампании уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

По данным Генштаба только за минувшие сутки, 31 июля, Силы обороны Украины отминусовали полтысячи российских оккупантов. Всего на сегодняшний день 246 690 военнослужащих армии страны-агрессора нашли смерть на нашей земле.

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