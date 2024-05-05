В легендарном подразделении "Азов", сыгравшем одну из ключевых ролей в защите Мариуполя, ныне отмечают десятилетия с момента создания. Начиналось подразделение, довольно быстро превратившееся в грозу для российских оккупантов, с небольшой кучки добровольцев, стремившихся защитить родную землю от российских оккупантов.

Сейчас это мощная бригада специального назначения, которая максимально эффективно уничтожает захватчиков и заставляет их пожалеть о решении прийти на украинскую землю с войной. Путь в десять лет "азовцы" показали в трехминутном видео, опубликованном на странице бригады в Facebook.

"Азову" – 10 лет. Это путь от нескольких десятков добровольцев, имевших лишь мотивацию и веру в справедливость, до бригады специального назначения — одного из наиболее эффективных подразделений Сил обороны. Этот путь не был прост, нам есть кого уважать, есть о ком вспомнить, но нет времени складывать руки. Ибо наша обязанность — продолжать дело тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Наша величайшая мотивация — месть и борьба за побратимов, которые до сих пор находятся в плену", – отметили воины.

С далекого 2014-го "азовцы" не прекращали сопротивляться российским захватчикам. Воины подразделения отличились в боях за Мариуполь, Марьинку, Иловайск, Широкино, Бердянское, Водяное, Сопино, Гнутово, Лебединское, Пикузы, Павлополь, Светлодарскую дугу еще до полномасштабного вторжения.

Когда же Россия подвинула уже широкомасштабно и не таясь за обманными фразами о "нас там нет" – у "Азова" снова был Мариуполь. Большая Новоселка, Ореховское направление, Кременские леса... И этот перечень до сих пор не завершен.

"Впереди нас ждут тяжелые бои. "Азов" готов принять их с честью. Слава Украине", – резюмировали в подразделении.

Напомним, ранее бригада "Азов" показала кадры боя под Тернами. Тогда воины не только отразили вражеский штурм, но и захватили российский танк.

А о том, что легендарная бригада вернулась на фронт, стало известно прошлым летом. Несколькими днями ранее в сети появилось видео с ротных тактических учений подразделения с участием командира "Рэдиса".