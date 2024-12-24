Отправили защищать границу без подготовки и сухпаев: курские срочники рассказали, как их кинуло командование летом 2024 года. Видео

Российских военных срочной службы не только плохо учат, кормят и одевают. Командование оккупационной армии еще откровенно им лжет, в частности, когда обещает срочникам не привлекать их к боевым действиям.

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Об этом рассказывают сами российские военные. Проект "Хочу жить" сделал очередное видео со сдавшимися в плен срочниками на курском направлении.

"Речь идет о наших днях, и действующие лица вполне реальны – курские срочники. Эти российские солдаты срочной службы сдались украинским военным в приграничных районах еще летом и до сих пор находятся в плену. Они оказались там из-за головотяпства и животного отношения российского командования к своим людям", – отмечают в проекте "Хочу жить".

Как рассказывают срочники, им обещали, что отправят копать окопы. Вместо этого отправили "держать границу", причем вообще без подготовки. И хотя их отправили воевать, по документам ребята оставались на полигонах своих ВЧ – ведь так можно обойтись без боевых выплат.

"Интересно, почему ядерная сверхдержава, позволяющая себе выбрасывать сотни миллионов долларов за одну массовую ракетную атаку, не может обеспечить своих срочников сухпайками, заставляя их жить подголодь на позициях и искать подножный корм?" – риторически спрашивают в проекте.

"Хочу жить" – единый центр приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен. Это государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призванный помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским защитникам и сохранить свою жизнь.

По официальной информации, операции по сдаче в плен военнослужащих РФ проходят каждые 2 дня.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военнопленные задали свои вопросы кремлевскому диктатору Путину, обратившись к нему на "Прямую линию". Подобное обращение они делали и годом ранее. Однако, как и в прошлом году, их просто проигнорировали.

Ранее пленные на Курщине российские морпехи обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен.

А недавно взятый в плен российский военный признался, что его командование прямо приказывало убивать украинских пленных. "Нам говорили не сдаваться, а пленных обнулить!" – такими словами описал приказы российского командования пленников.

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