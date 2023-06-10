"Отправился к Гиви и Мотороле": в Украине ликвидировали командира боевиков "Сомали"

В районе Водяного под Авдеевкой (Донецкая область) была ликвидирована "жирная цель" – террорист "ДНР", командир 1-й штурмовой роты батальона "Сомали" псевдореспублики, гвардии капитан Роман Воробьев ("Воробей"). 26-летний военнослужащий страны-агрессора был убит 5 июня.

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Смерть оккупанта подтвердил главарь "ДНР" Денис Пушилин, который присутствовал на его похороне. Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") пошутил, что Воробьев присоединился к военным преступникам, террористам "Донецкой народной республики" Михаилу Толстых ("Гиви") и Арсению Павлову ("Мотороле").

Оккупанта закопали 9 июня в Донецке. Кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил "ДНРовцу" звания "героя России" посмертно.

Родом Воробьев с Донбасса. С 2014 года участвовал в войне против Украины в составе террористического батальона "Сомали" (туда он пришел в 18-летнем возрасте). Примкнул и к полномасштабной войне, развязанной РФ против нашей страны.

Он принимал участие в штурмах Мариуполя весной 2022 года. На вручение награды, которое проводил главарь "ДНР" Пушилин, Воробьев надел форму с нацистским шевроном "Тотенкопф" ("Мертвая голова").

Ранее в своих социальных сетях Воробьев публиковал снимок, на котором он демонстрировал нацистское приветствие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы "денацифицировали" российского полковника Владимира Кузнецова. Он попал в засаду неподалеку от границы с Украиной.

– В боях за Бахмут наши защитники ликвидировали Саида-Хусейна Ямадаева, сына бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева. Отпрыск "единоросса" был завербован в частную структуру наемников "Вагнер", находясь в тюрьме.

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