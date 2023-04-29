'Отрабатывали десятки разных сценариев': командир дивизиона Patriot рассказал об обучении в Германии и преимуществах системы

В апреле первый дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot заступил на боевое дежурство в Украине. Бойцы, которые проходили обучение на современном ЗРК в Германии, рассказывают, что овладели системой довольно быстро, ведь понимали, что нужно поскорее вернутся с техникой в Украину и защищать небо.

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Командир дивизиона Patriot рассказал, что вместе с побратимами уже готовы продемонстрировать на практике чему научились за границей и на что способен ЗРК Patriot. Об этом военнослужащий рассказал в интервью АрміяInform (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам командира дивизиона ЗРК Patriot Артема, обучение украинских бойцов в Германии проходило насыщенно по ускоренной программе. Сам же он считает появление в Украине Patriot важным шагом к созданию эффективного щита противовоздушной обороны. Инструкторы рассказывали, что процесс обучения на Patriot длится гораздо дольше, но благодаря мастерству и мотивации украинских военных на обучение подразделения ушло чуть более двух месяцев.

Командир дивизиона Patriot отметил, что теорию бойцы освоили в течение недели, а все остальное время было уделено практическим занятиям. Во время обучения военные тренировались на симуляторах, отрабатывая различные возможные сценарии применения зенитного ракетного комплекса.

"Теорию прошли максимально быстро – за неделю. Остальное время занимались практикой. Большинство недель мы ежедневно работали на симуляторах, отрабатывая различные возможные сценарии и усовершенствуясь. Тренировки максимально подгонялись к нашим боевым условиям, учитывая параметры и скорости движения целей", – рассказал Артем.

Командир дивизиона Patriot имеет большой опыт службы на системах противовоздушной обороны С-300. Его дивизион уничтожил более 80 воздушных целей, однако Артем убежден, что с помощью ЗРК Patriot результаты будут еще лучшие. Боец отмечает, что Patriot и С-300 разрабатывались примерно в одно и то же время, однако западный ЗРК в разы превосходит советский образец.

"Новые комплексы западного вооружения оказывают существенное влияние на общий рост эффективности украинского ПВО. Со своей стороны мы обещаем, что выжмем из них максимум. Но, к сожалению, для надежного закрытия украинского неба нужно больше современных систем. Значительно больше", – рассказал военный.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эту систему противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

Ранее сообщалось, что второй дивизион ЗРК Patriot уже встал на защиту Украины. Таким образом, противовоздушные силы обороны продолжают усиливаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие, обучавшиеся работать с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, показали лучшие результаты, чем их американские коллеги. На развертывание комплекса воины ВСУ тратили почти вдвое меньше времени.

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