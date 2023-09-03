Отработала морская авиация: в ВМС рассказали детали уничтожения российского катера 'Тунец'

Уничтожение российского катера типа КС-701 "Тунец" является очередным успешным кейсом военно-морских сил Украины по очистке прибрежных территорий. Часть побережья, где наши военные утилизировали вражеское судно, находится под временной оккупацией РФ.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что защитники украинского моря и дальше будут делать все для того, чтобы освободить нашу акваторию полностью от российских оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Плетенчук объяснил, что это была не высадка, а ротационные меры. В то же время, точную локацию уничтожения "Тунца" он не стал называть.

"Это были дежурные меры. Но в этот момент они (оккупанты – ред.) были замечены. Соответственно, было принято командованием решение на уничтожение", – сказал он, добавив, что на расширяющемся соцсетями видео показан результат работы морских авиаторов.

Напомним, в результате "успешного кейса" ВМС было враг потерял 6 оккупантов ликвидированными и двоих ранеными. На опубликованных военными кадрах видно, как захватчики, причалив к берегу, начинают что-то выносить с катера. В этот момент по ним и был нанесен феерический удар, разнесший плавсредство вдребезги.

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