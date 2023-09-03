В Луганской области украинские воины уничтожили российский 'Солнцепек' вместе с экипажем. Видео

Украинские воины уничтожили еще одну тяжелую огнеметную систему ТОС 1-А "Солнцепек" российских оккупантов. Она была уничтожена с помощью FPV-дрона в Луганской области.

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"Демилитаризацию" россиян провели операторы из роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Видео уничтожения опубликовал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Артем Лысогор (чтобы просмотреть кадры, сделайте новость до конца).

По словам Лысогора, российская ТОС 1-А "Солнцепек" была ликвидирована вместе с экипажем, состоящим из трех человек.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дрона уничтожила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" стоимостью $3 млн", - отметил глава Луганской ОВА.

Он напомнил, что вооружение "Солнцепека" состоит из 24 термобарических ракет 220-мм калибра. Установка смонтирована на шасси танка Т-72. Каждый термобарический неуправляемый реактивный снаряд "Солнцепека" длиной 3700 мм и весит 217 кг.

В общей сложности, по данным, обнародованным командиром роты "Ахиллес" Юрием Федоренко, в течение августа бойцы этой роты ударных БпЛА уничтожили более 20 единиц вражеской техники. Еще около 60 было повреждено.

Напомним, накануне, 2 сентября, ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов. Также были уничтожены 22 артсистемы и 59 единиц автотехники. К утру 3 сентября безвозвратные потери РФ в живой силе, по данным Генерального штаба ВСУ, достигли 264 660 человек.

Также сообщалось, что в течение августа Россия потеряла военную технику на $1,2 млрд. Сюда входят, в частности, стратегическая авиация, системы ПВО и т.д.