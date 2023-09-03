Украинские воины показали, как уничтожают пехоту врага под Бахмутом: взрывное видео

Вооруженные силы Украины продолжают свое наступление на Бахмутском направлении. В ходе успешной операции бойцы уничтожили вражескую военную технику.

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Об этом стало известно из Telegram-канала Генерального штаба Украины. Украинские защитники ликвидировали пехоту врага из "Градов".

Как сообщил вождь Сухопутных войск, военные показали, как уничтожают вражескую технику.

"Бахмутское направление, Силы обороны продолжают движение вперед на этом участке фронта. Воины постоянно уничтожают технику и живую силу россиян", – отмечено в сообщении.

На видео показана работа 22-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев на Бахмутском направлении.

В процессе боя зафиксирована работа расчета БМ-21 "Град", который наносит сокрушительный удар по пехоте противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее воины 3-й штурмовой бригады показали, как выбивают россиян с позиций под Бахмутом. На кадрах зафиксирована зачистка оккупантов с южных окраин города;

– Силы обороны Украины продолжают наступательные операции не только на юге, но и на востоке страны, в частности на Бахмутщине. Во время ожесточенных боев за город-крепость защитники за неделю освободили еще 1 кв. км территории на южном его фланге;

– бойцы Сил обороны Украины показали эффектные удары по колонне вражеской военной техники на Бахмутском направлении. В результате этой операции оккупанты потеряли два танка, БМП и немного пехоты.

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