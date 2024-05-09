Отработали точно: воины 'Стальной границы' вывели из строя российский комплекс наблюдения и гаубицу 'Гиацинт-Б'. Видео

Украинские силы обороны продолжают уничтожать технику и живую силу российских оккупационных войск. Так, недавно пограничники бригады гвардии наступления "Стальная граница" показали, как с помощью дронов-камикадзе нанесли урон врагу на территории Белгородской народной республики.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. На нем, воины показали, как вывели из строя российский комплекс наблюдения.

Пограничники также ликвидировали российскую пушку "Гиацинт-Б" 152 мм калибра, которую оккупанты использовали для обстрелов позиций пограничников в Волчанском районе Харьковской области.

"Еще БНР. Воины стальной границы вашими дронами поразили российский комплекс наблюдения и гаубицу Гиацинт-Б", – написал Стерненко.

Ранее сообщалось, что пограничники бригады "Месть" успешно уничтожили пункт связи оккупантов с помощью ударных дронов. Очередные потери российские захватчики понесли на Купянском направлении.

Как сообщает OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники, которыми российские оккупанты атаковали их позиции и гражданскую инфраструктуру страны. А в боях отминусовали 1300 солдат захватнической армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!