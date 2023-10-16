'Отвага – в характере нашего народа': Зеленский поразил количеством украинцев и украинок, которые были награждены за 600 дней войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за 600 дней с начала полномасштабной войны уже более 60 тысяч украинцев и украинок получили награды за участие в боях за независимость нашего государства. Он назвал это показателем "полномасштабной смелости".

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 16 октября, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Сегодня глава государства тоже подписал очередные указы о награждении воинов государственными наградами.

"Отвага, чьи корни – в характере нашего народа. В характере, который не сдается. В характере, который победит. Обязательно", – подчеркнул он.

Подводя итоги дня, президент рассказал о визите специальной представительницы президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. С ней Зеленский обсудил защиту нашей энергетики от российских атак, в том числе этой зимой, макрофинансовую поддержку, восстановление, защиту инвестиций от рисков войны и привлечение частного бизнеса.

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"Каждое из таких направлений – это элементы общей конструкции. Конструкции, обеспечивающие нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Насколько это возможно сейчас. Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы в них сохранялась жизнь, в частности жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств. Все это вместе сохраняет нашу устойчивость. Все это вместе придает Украине силы", – сказал гарант, поблагодарив каждого из наших партнеров за помощь.

Также он провел телефонные разговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Канады, в ходе которых политики обсудили ситуацию на поле боя, поддержку партнерами нашей обороны и украинскую формулу мира.

"Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке. Недопущение большей эскалации. оїИ помощь людям, защиту людей. Важно, чтобы то, что есть на Ближнем Востоке, не переросло в еще большую катастрофу", – отметил Зеленский.

Рассказывая о событиях на передовой, он отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристов 55-й бригады.

"Спасибо, ребята, за вашу мощь! За именно такое уничтожение российских оккупантов, которое нужно Украине. А еще – десантники 82-й отдельной бригады и воины 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ. Я благодарю вас за отвагу и вашу эффективность в наступательных действиях . Каждый наш шаг важен. Каждая вражеская потеря имеет смысл. Спасибо!" – сказал президент.

Отдельно он поблагодарил представителей нашей разведки, в частности бойцов спецподразделения "Кракен" ГУР МО, которые держат оборону в районе Купянска на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины на 600-й день полномасштабной войны. Глава государства поблагодарил каждого, кто борется и работает ради свободы нашей страны.

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