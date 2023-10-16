'Благодарю всех, кто сражается и работает ради свободы Украины': Зеленский обратился к украинцам на 600-й день полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины на 600-й день полномасштабной войны. Глава государства поблагодарил каждого, кто сражается и работает ради свободы нашей страны.

Также президент почтил память всех, кто отдал свою жизнь за Украину. Об этом Зеленский написал в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский призвал граждан не терять времени и единства, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам. Президент выразил благодарность всем, кто сражается и работает ради свободы Украины.

"Воля, которая не сдается, обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное – не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день придавать Украине силы. Каждый день уничтожать оккупанта. Каждый день делать все, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам. Спасибо всем, кто сражается и работает ради свободы Украины! Вечная и светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился! Обязательно победим", – написал президент.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников, кто держит позиции и уничтожает российские войска. По словам главы государства, они каждый день спасают жизнь всей Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в преддверии зимы ракетных ударов со стороны армии России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, станет больше. Украина должна быть к этому готова, поэтому есть договоренности с западными партнерами по усилению ПВО.

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