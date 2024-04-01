'Ожидаем положительных сигналов': эксперт оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО и назвал залог успеха ВСУ

Украина ожидает положительных сигналов вступления в НАТО в июле этого года на юбилейном саммите организации. Однако о получении приглашения в Альянс на этой встрече – пессимистический прогноз. Что касается вступления в Евросоюз, то в июне на заседании Совета ЕС Украина ожидает утверждения переговорной рамки и официального начала переговоров. Но это непоследовательный и длительный процесс.

Так оценил перспективы Украины по членству в НАТО и в Европейском союзе эксперт украинского Института будущего Игорь Попов в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Он также назвал залог успеха украинской армии на поле боя, ведь это в значительной степени влияет на переговорные процессы вступления Украины в оба союза.

Поставки оружия со стороны союзников являются определяющим фактором успеха ВСУ на фронте, отметил Попов.

"Мы видим, действительно, фактор поставок западного оружия, фактор поставок западных боеприпасов является определяющим для успеха украинской армии на поле боя. И то, что в Соединенных Штатах уже полгода из-за их внутриполитических противоречий не могут принять решение о выделении небольшого пакета помощи в Украине , это негативно влияет на боеспособность украинской армии", – сказал эксперт.

Что касается вступления Украины в НАТО, то главным фактором здесь является политическая воля членов Альянса принять такое решение в условиях сопротивления России, подчеркнул эксперт.

"Что касается вступления в НАТО и Европейский Союз по НАТО, мы ожидаем положительных сигналов в июле этого года на юбилейном саммите НАТО... Но главным фактором будет не техническое выполнение Украиной адаптированной годово-национальной программы. Украина может провести все реформы, но главный фактор - это политическая воля членов НАТО принять решение о приглашении Украины в условиях сопротивления России. И самый большой прогноз, к сожалению, для нас пессимистический, что на этом саммите Украина не получит приглашение", - сказал Попов.

Что касается вступления в Европейский Союз, то в июне этого года на заседании Совета ЕС Украина ожидает утверждения переговорной рамки и официального начала переговоров. Однако этот процесс будет долгим и растянется на годы.

"Там 33, можно сказать, кодексы Европейского законодательства. По каждому из них нам предстоит год работать. Это непоследовательный процесс, во многом параллельный. Но это годы адаптации Украинского законодательства, украинских институций, технических регламентов к Европейскому законодательству. И потому этот процесс продолжительный. Сейчас сказать, что будет через 5 лет, через 7, возможно, даже больше, еще никто не сможет", – отметил эксперт.

Попов объяснил, что для Украины евроинтеграция – это не только тот момент, когда она станет полноправным членом ЕС. Это также проведение очень многих реформ.

По его мнению, важным результатом евроинтеграции, прежде всего, станет расширение условий зоны свободной торговли.

"Тогда Украина может не просить кредиты или гранты, а может зарабатывать на европейском рынке. Возможно, это еще более важный результат евроинтеграции, который мы видим сегодня, а не ждем несколько лет", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. В то же время, российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину, одной из целей которого было помешать расширению блока НАТО, достиг противоположного.

Страны Балтии подтвердили свою позицию, что будущее Украины – в НАТО. Они заявили о намерении поддерживать нашу государство к победе в войне против России.

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