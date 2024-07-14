Означает ли обновление данных обязательную мобилизацию: в Минобороны ответили

До 16 июля включительно военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. За два дня до конечной даты, 14 июля, это сделали около 3 миллионов украинцев.

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В Министерстве обороны Украины заверили: потребности Сил обороны в мобилизации значительно меньше, поэтому далеко не всех граждан, обновивших свои данные, мобилизуют. Об этом заявил директор Департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк, интервью с которым было опубликовано на YouTube канале оборонного ведомства.

Он подчеркнул: обновление военно-учетных данных не равно автоматической мобилизации гражданина.

"На сегодняшний день по информации, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", – заверил представитель Минобороны.

Он добавил, что украинцев обязали обновить данные с целью обеспечить справедливый подход при проведении мобилизации и убедиться, что все военнообязанные граждане состоят на военном учете.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, как можно избежать штрафа, если не обновил данные до 16 июля.

Также сообщалось, что будет, если не обновить данные до указанной даты и почему, по мнению юристов, игнорирование требования не спасет от мобилизации, а лишь создаст дополнительные проблемы.