'Падают на головы самих россиян': Коваленко указал на нюанс с российскими КАБами и ответил на слухи о 'сдаче' украинских позиций

Российские так называемые корректриуемые авиационные бомбы – это не просто морально устаревшее оружие. Это еще крайне некачественная продукция, и поэтому можно не удивляться, почему это российские военные преступники так часто бомбят свои города и свои же позиции.

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Об этом OBOZ.UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", писатель, эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Тимчука Александр Коваленко. Правда, он отметил, что у КАБов есть и свои плюсы.

"Вот то, что сделали россияне, это действительно некачественная продукция. Они не всегда взрываются, они не всегда долетают до места размещения. Единственный их плюс, которым пользуются россияне – это то, что у них их десятки тысяч, авиационных бомб свободного падения", – отметил эксперт.

По его оценкам, оккупанты могут тратить за месяц 3 - 3,5 тысячи авиационных бомб.

"Но из них часть не долетает до позиций Сил обороны Украины. А если долетают, то не всегда взрываются. А когда летят в пункт назначения, иногда падают на головы самих россиян, и это постоянно происходит", – добавил Коваленко.

По его мнению, когда украинские защитники отступают, это происходит не из-за низкого морального состояния воинов.

"Бойцы, которые там находятся, рядовой состав, они стоят, сколько могут. Но когда возникает ситуация, когда происходит ротация одновременно двух бригад, то что может сделать ТРО в данном случае, не имеющее даже самохихных артиллерийских установок или гаубиц 122-го, 152-го калибра? В ТРО же это, например, преимущественно стрелковое оружие. Вот и все – отстрелялись и отступили", – отметил Коваленко.

То есть это вопрос к командованию, считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают атаковать поселок Нью-Йорк из ствольной и реактивной артиллерии, по населенному пункту применяют также КАБы. Бои ведутся уже в самом поселении, а окрестности Нью-Йорка перешли под контроль российских оккупационных сил.