Палиса рассказал о будущем штурмовых подразделений и успехах группировки Билецкого и Прокопенко

В июле в Украине был создан новый род войск – Объединенные силы быстрого реагирования. Большинство вошедших в их состав подразделений, скорее всего, сформируют условный резерв главнокомандующего, а часть – будет подчинена командующему Сухопутными войсками.

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Параллельно продолжается реформа корпусной системы, в которой важную роль будут играть два известных командира – Денис Прокопенко и Андрей Билецкий, сумевшие построить наиболее эффективные структуры в составе Сил обороны. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Что будет дальше со штурмовыми подразделениями

Палиса затронул вопрос о будущем штурмовых подразделений и Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск.

Эти Объединенные силы были созданы в июле 2026 года по указу президента Владимира Зеленского для оперативного реагирования на угрозы и выполнения важнейших боевых задач.

К основным задачам ОСШР относятся усиление группировок войск, проведение наступательных и контрнаступательных действий, стабилизация обстановки и быстрый захват важных рубежей и объектов.

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"В настоящее время существует три варианта работы с Объединёнными силами быстрого реагирования. У нового главнокомандующего есть свое видение войны, видение штатной структуры Вооруженных сил Украины. И на данный момент он адаптирует место Объединенных сил быстрого реагирования как структурной единицы в составе Вооруженных сил Украины к своему видению", – отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса добавил, что большинство подразделений, вероятно, будет объединено в одном командовании в качестве условного резерва главнокомандующего. Несколько подразделений рассматриваются как части, непосредственно подчиненные командующему Сухопутными войсками.

"В настоящее время продолжается дискуссия относительно самого применения, то есть где и какие подразделения следует задействовать. Нужно понимать, что Украина в очень сложных условиях продолжает реформу корпусной системы. И в мирное время формировать корпуса – задача не из простых. Во время войны – тем более. И вот в момент, когда у нас до сих пор не сформированы корпуса, мы объективно сталкиваемся с необходимостью параллельного поиска форматов управления на высшем уровне", – отметил чиновник.

Искать варианты организации этого руководства, по словам Палисы, будут представители нового военного командования. В частности, важную роль в этом будут играть командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. Оба сумели построить эффективные боевые структуры.

"Сейчас идет поиск оптимального и правильного решения, в каком формате два командира должны отвечать за оборону Донецкой области, как это определил президент. Мы понимаем, что, учитывая то, что основное внимание россиян будет сосредоточено на Донбассе, было абсолютно логично принять решение, согласно которому за оборону на этом участке отвечают именно эти два командира, которые пользуются уважением и авторитетом, обладают высокими лидерскими качествами", – отметил заместитель главы ОП.

Он добавил, что основной задачей Прокопенко и Билецкого на Донбассе будет не дать россиянам реализовать свои цели.

Параллельно же они будут выстраивать структуры, способные управлять боевыми действиями, находясь в иерархии выше корпусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Палиса рассказал об эффекте от ударов по РФ и раскрыл страх Кремля: поражение в войне там небезосновательно считают началом конца путинского режима.

Также, по его словам, в России заговорили о новом сроке захвата Донбасса и стали мечтать о "буферной зоне".

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