'Папа, уходи отсюда, на тебя плиты завалятся': появилось видео из квартиры, пострадавшей в результате удара РФ по Кривому Рогу

В сети показали видео, снятое семьей в Кривом Роге, которая выжила в разрушенной квартире пятиэтажки после российского ракетного удара 11 ноября. Женщина с двумя детьми вмиг оказались без крыши над головой и ждали спасения.

Видео дня

Ролик обнародовал местный Telegram-канал "Свої". По данным СМИ, жуткие кадры засняла семья тренера по акробатике ДЮСШ №1 Ирины Шкрябинец.

"Сегодня они потеряли все, но выжили после удара баллистики по Кривому Рогу", – отметили в сообществе.

Своему мужу женщина кричала: "Не иди сюда, на тебя завалится! Уходи, выйди, тут все висит, плиты лежат. Уйди, нас спасут!" Дети тоже просили отца не рисковать и не подниматься к ним в квартиру (вернее, в то, что от нее осталось).

"Папа, не надо, пожалуйста", – попросила девочка. "Папа, уйди отсюда!" – кричал мальчик.

Судя по всему, у матери ранена рука, но повреждений, угрожающих жизни, не было.

Видео заканчивается прибытием экстренных служб. "Виходьте, виходьте", – обратился к женщине и детям мужчина на украинском языке.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 11 ноября, российские оккупанты баллистикой атаковали город Кривой Рог. Попадание было в пятиэтажку, там разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Известно об 11 пострадавших, из них двое несовершеннолетних.

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