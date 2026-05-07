Пасла коров, когда рядом разорвался вражеский снаряд: в Сумской области в результате атаки РФ погибла женщина

В четверг, 7 мая, армия России осуществила артобстрел Краснопольской общины Сумской области. В результате атаки во время выпаса коров погибла 52-летняя местная жительница.

Видео дня

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. Кроме того, из-за атаки пострадал скот.

"Женщина пасла коров, когда рядом разорвался вражеский снаряд. Она получила крайне тяжелые травмы. Односельчане отвезли раненую навстречу медикам, однако, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", – информирует чиновник.

Григоров также в очередной раз призвал жителей приграничной общины к неотложной эвакуации из-за высокой угрозы обстрелов украинского приграничья.

Последние российские обстрелы

6 мая российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы, попав в здание детского сада. Во время спасательной операции стало известно огибели двух человек, еще пять человек получили ранения.

"Одна женщина находится на стационарном лечении, ее состояние – средней тяжести. Еще две женщины и двое мужчин получили квалифицированную медицинскую помощь в больнице и находятся на амбулаторном лечении", – сообщали в Сумской облгосадминистрации.

Напомним, российские военные вечером 5 мая совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая, прямо перед началом "перемирия", ВС РФ атаковали КАБами Краматорск в Донецкой области. Известно, что в результате этого удара есть как минимум пять погибших и 12 раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!