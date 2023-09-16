Пентагон: США передали Украине 3D-принтеры, печатающие запчасти к технике на поле боя

Министерство обороны США передало украинской армии 3D-принтеры промышленного уровня, которые могут печатать запчасти к технике прямо на поле боя. Обучение по пользованию этими устройствами украинские воины завершили на прошлой неделе.

Поставка таких принтеров значительно ускорить процесс ремонта техники и откроет новые возможности. Об этом заявил помощник министра обороны США по закупкам и содержанию Уильям ЛаПлант, сообщает "Голос Америки".

По его словам, в прошлом месяце Пентагон поставил в Украину промышленные 3D-принтеры. Речь идет о принтере размером с грузовик. ЛаПлант уточнил, что появление этих принтеров "меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", – заявил ЛаПлант.

Также он добавил, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных.

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"Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Так же мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", – подчеркнул ЛаПлант.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что в настоящее время Соединенные Штаты вместе с своими союзниками и партнерами рассматривают все просьбы Украины о предоставлении поддержки для внедрения новых вооруженных систем, включая ракетные.

Ранее сообщалось, что США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

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