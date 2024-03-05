Переехал на дно к 'Москве': сеть взорвалась шутками и мемами из-за уничтожения российского корабля 'Сергей Котов'

В сети поднялась волна шуток из-за уничтожения украинскими защитниками корабля ЧФ РФ "Сергей Котов". Пользователи иронизируют, что теперь россияне могут похвастаться, что он "очень увеличил водоизмещение" и встретился с "Москвой" – флагманом вражеского флота, который пошел ко дну еще в апреле 2022 года.

Также в соцсети Х появилось множество мемов. Люди заметили интересное совпадение: советский военный моряк Сергей Котов умер в Феодосии 16 октября 1999 г., и там же погиб военный корабль, названный в его честь.

"Был Котов, стал Рыбов", – констатировали в сети.

Напомним, ночью 5 марта украинские морские дроны Magura уничтожили у побережья украинского полуострова военный корабль "Сергей Котов". У борта вражеского корабля произошел сильный взрыв, попавший на видео.

Также на записи слышна интенсивная стрельба, вероятно из крупнокалиберного пулемета. По предварительным данным, российские захватчики таким образом пытались уничтожить атаковавшие корабль морские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командиром уничтоженного российского патрульного корабля "Сергей Котов" оказался капитан-лейтенант Калугин Дмитрий Николаевич. О его судьбе пока ничего не известно. У оккупанта есть жена и сын, с которыми проживает на территории оккупированного полуострова.

– В ГУР МО Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" стоимостью $65 млн во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно утопили с помощью морских дронов Magura V5.

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