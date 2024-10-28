Переосмысление Минских соглашений: в FT раскрыли, каким может быть план Трампа по урегулированию войны в Украине

В случае своей победы на выборах президента США Дональд Трамп может предложить план урегулирования войны России против Украины, являющийся переосмыслением провалившихся Минских соглашений 2014 и 2015 годов. Политик намерен действовать быстро, считают СМИ.

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Республиканец-сенатор Джей Ди Вэнс, которого Трамп может назначить вице-президентом, ранее озвучивал идею замороженного конфликта с "автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны и Киевом в дипломатической неопределенности, вне НАТО". Об этом написало издание Financial Times.

Журналисты указали, что в целом Трамп хочет заставить и союзников, и врагов гадать о его планах, если он будет переизбран на ноябрьских выборах. "Однако по некоторым вопросам его помощники говорят, что он предельно ясен. Если Трамп вернется в Овальный кабинет, настаивают они, он будет действовать с головокружительной скоростью, чтобы положить конец войнам на Украине и на Ближнем Востоке", – сказано в статье.

Один из советников республиканца заявил, что, в отличие от Минских договоренностей, план Трампа предусматривает механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашений.

Роль гарантов и "надзирателей" кандидат в президенты США хотел бы возложить на Европу, а не на Америку.

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц, работавший в администрации Трампа, считает, что вопрос членства Украины в НАТО можно снять с повестки дня на несколько лет, чтобы заставить Россию вести переговоры.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет, пока [кремлевский диктатор Владимир] Путин не уйдет со сцены", – объяснил он.

В FT предположили, что такой подход может не получить единой поддержки даже внутри Республиканской партии.

Что касается того, как заставить Путина вести переговоры, то Трамп якобы может пригрозить обрушить экономику России, снизив цены на нефть и газ дополнительным их выработком в Америке.

Саудовская Аравия, важный союзник Трампа во время его первого президентского срока, не приветствовала бы такой шаг. Но источники, близкие к республиканцу, настаивают, что он "окажет мощное экономическое влияние на Путина".

"Он показал, что знает, как усадить обе стороны за стол переговоров. Он делал это последовательно. Арабы и израильтяне, русские и украинцы будут следующими", – заявил соратник Трампа Ричард Греннел.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры с РФ являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине. При этом Владимира Путина он назвал не противником, а конкурентом.

– Также Джей Ди Вэнс намекнул, что Украине придется отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне.

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