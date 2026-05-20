'Пересмотрел Черепашек-ниндзя': украинские дроны достали оккупанта даже в дренажной трубе. Видео

Украинские защитники продолжают исправно уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на нашу землю. От смерти захватчиков не спасет ничто, как бы они не пытались прятаться. Так, недавно наши воины уничтожили россиянина, который "очень целенаправленно пытался слиться с местностью и спрятаться в трубе".

Попали дроном по оккупанту бойцы 25-го отдельного штурмового батальона "Рысь". В соответствующем видео они пытаются объяснить оккупантам, почему канализация не является убежищем.

"Кавабанга" по-украински, или почему канализация – это не убежище. Похоже, кое-кто пересмотрел мультфильмов про Черепашек-ниндзя и решил, что бетонные водосточные трубы – это идеальный секретный бункер. Спойлер: нет, не идеальный. Особенно, когда в небе работают глаза 25-го отдельного штурмового батальона", – рассказали в 25-й ОШБ.

Хотя "оккупант очень целенаправленно пытался слиться с местностью и спрятаться в трубе", от украинского дрона-камикадзе не спрячешься даже под землей, уверены украинские воины.

О чем речь

На английском cowabunga ("кавабанга") – означает восторженное приветствие. Сейчас слово нередко встречается в различных американском телевизионных шоу. А появилось оно и стало культовым благодаря мультсериалу "Черепашки-ниндзя". Это приветствие, которое чаще всего выкрикивает Микеланджело.

Сегодня в молодежном сленге "кавабанга" является синонимом слов"ура", "погнали" или "зажжем".

О ком идет речь

25-й отдельный штурмовой батальон "Рысь" – подразделение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Когда в июне 2023 года 47-я отдельная механизированная бригада вела бои в Запорожье, во время боев бригаде был придан 25-й отдельный штурмовой батальон, вооруженный бронеавтомобилями "Казак".

Именно 25-й ОШБ там противостоял и остановил 291- батальон московского спецназа. Именно бойцы "Рыси" штурмовали и освободили Роботино, которое потом и удерживали. Именно воины 25-й ОШБ в феврале 2024 года последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. И именно они после этого были переведены на Курское направление.

